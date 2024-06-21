اندلاع النيران فى الناقورة والطيبة ودير سريان جراء قصف إسرائيلى جنوب لبنان

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، اندلاع النيران في بلدات "الناقورة والطيبة ودير سريان"، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، لافتة إلى بذل جهود مكثفة لإخماد الحرائق.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل. فيما تشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة.

وكانت صفارات الإنذار دوت في شمالي إسرائيل، قبل قليل، للاشتباه بتسلل مُسيرة من لبنان، بعدما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رأس الناقورة البحري بالطائرات المسيرة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة بالموقع الإسرائيلي.

وأضاف حزب الله أنه استهدف موقع "رويسة القرن" بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، لافتًا كذلك إلى تحقيق إصابات مباشرة.