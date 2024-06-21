كيف تؤثر العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية على واشنطن؟.. مسؤول أمريكي يوضح

قال مسؤول أمريكي إن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا يمكن أن تزود كوريا الشمالية بالأسلحة "مثير للقلق بشكل لا يصدق"، وذلك بعد أيام من توقيع بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اتفاق دفاعي يتطلب من بلديهما تقديم مساعدة عسكرية فورية، إذا تعرض أحدهما للهجوم.

زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن توفير الأسلحة الروسية لبيونغ يانغ "من شأنه أن يزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية، بالطبع، وربما اعتماداً على نوع الأسلحة التي يقدمونها ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي دعمتها روسيا نفسها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن المعاهدة بين روسيا وكوريا الشمالية تشكل “تهديدا خطيرا” للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستنظر في "تدابير مختلفة" رداً على الاتفاقية، التي رفعت العلاقات بين الدول المتضررة من العقوبات إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة.

واستدعت كوريا الجنوبية السفير الروسي للاحتجاج على الاتفاق مع كوريا الشمالية، مع استمرار تصاعد التوترات الحدودية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن سول قالت أيضًا إنها ستدرس تقديم أسلحة لأوكرانيا، مما أثار رد فعل غاضبًا من السفير الروسي جورجي زينوفييف، الذي قال إن محاولات ابتزاز روسيا وتهديدها غير مقبولة.

وفي اجتماعه مع زينوفييف يوم الجمعة، أدان نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، كيم هونغ كيون، المعاهدة ودعا روسيا إلى وقف التعاون العسكري مع كوريا الشمالية على الفور.

وتفاقمت الخلافات بشأن شحنات الأسلحة إلى طرفي الحرب في أوكرانيا هذا الأسبوع، وسط تكهنات بأن بوتين وكيم ناقشا إمدادات إضافية من الصواريخ والذخيرة الكورية الشمالية لتستخدمها القوات الروسية عندما التقيا في بيونغ يانغ يوم الأربعاء.

وخلال زيارة دولة لفيتنام يوم الخميس، قال بوتين إن الإمدادات المتبادلة من الأسلحة الروسية إلى كوريا الشمالية ستكون ردا مناسبا على إمداد الغرب بالأسلحة للقوات الأوكرانية.

وأضاف: "أولئك الذين يرسلون هذه الصواريخ إلى أوكرانيا يعتقدون أنهم لا يقاتلوننا، لكنني قلت، بما في ذلك في بيونغ يانغ، إننا نحتفظ بعد ذلك بالحق في إمداد مناطق أخرى من العالم بالأسلحة، فيما يتعلق باتفاقياتنا" مع كوريا الشمالية، وقال بوتين في كوريا، "أنا لا أستبعد هذا."

كما حذّر بوتين، الذي التقى بكيم للمرة الثانية خلال تسعة أشهر، كوريا الجنوبية من أنها سترتكب "خطأً كبيراً" إذا قررت تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال للصحفيين في هانوي: “آمل ألا يحدث ذلك”، "إذا حدث ذلك، فسنتخذ قرارات ذات صلة من غير المرجح أن ترضي القيادة الحالية في كوريا الجنوبية".

وقدمت كوريا الجنوبية، المصدرة المتزايدة للأسلحة والتي تتمتع بجيش جيد التجهيز وتدعمه الولايات المتحدة، مساعدات غير فتاكة وأشكال الدعم الأخرى لأوكرانيا، وانضمت إلى العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد موسكو. لكن لديها سياسة طويلة الأمد تتمثل في عدم توريد الأسلحة إلى البلدان التي في حالة حرب.

وقال تشانغ هو جين، مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يوم الجمعة، إن سيول ستعيد النظر في موقفها بشأن تقديم الأسلحة لأوكرانيا.

كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن قلقه من أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على تعزيز برامجها الصاروخية الباليستية والنووية، والتي حققت تقدما كبيرا على الرغم من سنوات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن بوتين مستعد لإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الأمنية، لكنه أشار إلى أن موسكو ترغب أيضًا في مناقشة حربها في أوكرانيا.

وقال بيسكوف: “هناك حاجة ماسة للحوار [بين موسكو وواشنطن]، حيث تتراكم المشاكل، وهناك الكثير من المشاكل المتعلقة ببنية الأمن العالمي”.

وسعت الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات مباشرة مع روسيا للحد من مخاطر نشوب صراع نووي، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم لا يعتقدون أن بوتين جاد في رغبته في التفاوض على إنهاء غزوه، وأن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر متى ومتى. كيف تتم محادثات السلام.