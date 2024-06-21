الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور القضبان فى القليوبية

مصرع شخص صدمه قطار
مصرع شخص صدمه قطار أثناء كوبرى الطريق الدائرى فى القليوبية

لقى شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية أسفل الطريق الدائرى بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية اتجاه مدينة بنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمه قطار فى اتجاه مدينة بنها أسفل كوبرى الدائرى بمدينة قليوب إلى موقع الحادث.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أنه جثة مجهولة وتم نقلها إلى مستشفى قليوب التخصصى لإتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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