قمة الأزمات.. ماذا ينتظر الأهلى بعد عيد الأضحى؟

رسم السعادة والفرح على وجوه جماهيره، هو شعار الأهلي الرسمي خلال فترة الأعياد، وهو ما حرص عليه اللاعبون، الثلاثاء الماضي، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، أمام الاتحاد السكندري، في الجولة السادسة والعشرين بمسابقة دوري نايل، والفوز بهدف نظيف.

وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ينتظر الأهلي، سلسلة من ضغط المباريات المتواصل بلا توقف بمسابقة دوري نايل، من أجل استعادة القمة من بيراميدز، المتربع عليها برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، من 17 مباراة فقط.

وما زال يمتلك الأهلي العديد من المؤجلات بينهما مواجهتان مباشرتان مع بيراميدز من الدورين الأول والثاني، ستكونان فاصلتين في تحديد هوية بطل الدوري هذا الموسم.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة بدوري نايل

الجمعة 21 يونيو الجاري

الداخلية & الأهلي.. السابعة مساء (استاد السلام)

مؤجلات الجولة الثانية عشرة.

«قمة التأجيل»

الثلاثاء 25 يونيو الجاري

الأهلي & الزمالك.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

الجولة السابعة والعشرون.

حقق الفارس الأبيض، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

تحوم الشكوك بشكل كبير، حول إقامة المباراة في موعدها المحدد من قبل رابطة الأندية المحترفة، بسبب رفض الفارس الأبيض خوض قمة الأهلي، إلا بعد انتهاء فرق الدوري بلا استثناء من جميع مبارياتهما المؤجلة من الدور الأول بشكل كامل، حسبما أعلن الزمالك، في بيانه الرسمي الإثنين الماضي.

الجمعة 28 يونيو الجاري

الأهلي & فاركو.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

الجولة الثامنة والعشرون.

حقق المارد الأحمر، الفوز بهدفين مقابل هدف خلال مواجهة الدور الأول.

الإثنين 1 يوليو المقبل

طلائع الجيش & الأهلي.. السابعة مساء (استاد الكلية الحربية)

مؤجلات الجولة الثالثة عشرة.

الخميس 4 يوليو المقبل

الداخلية & الأهلي.. السابعة مساء (استاد السلام).

الجولة التاسعة والعشرون.

الإثنين 8 يوليو المقبل

الأهلي & طلائع الجيش.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

الجولة الثلاثون.

الجمعة 12 يوليو المقبل

الأهلي & بيراميدز .. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

مؤجلات الجولة الرابعة عشرة.