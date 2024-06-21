مبادرة "كلنا واحد" تواصل فعاليات المرحلة 26.. تخفيضات كبيرة (فيديو)

تتواصل فعاليات المرحلة 26 من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع بأسعار مخفضة بعدد 2254 منفذا على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وتحت رعاية الرئيس السيسي.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت عن استمرار فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد ٢٢٥٤ منفذا على مستوى الجمهورية، كما تقوم منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بطرح عبوات بأسعار مخفضة بنسبة 50% عبر منافذها الثابتة والمتحركة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.