الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل جلسة كولر الأخيرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الداخلية

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

حرص السويسري مارسيل كولر المديرالفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، علي عقد جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من لقاء الداخلية، ليؤكد أن المباراة ليست سهلة رغم أن المنافس يعاني من شبح الهبوط .

وأكد “كولر” خلال المحاضرة، أن تلك المباريات صعبة خاصة أن الدوافع لدي المنافس تزيد عن أي لقاء خاصة أنه بيواجه بطل أفريقيا والدوري وهي فرصة للاعبيه في تسويق أنفسهم وسوف يؤدوا بكل طاقتهم خلال اللقاء.

وحذر المدير الفني من الاستهتار بالمنافس وأنه سيعاقب أي لاعب يشارك بالاستبعاد من حساباته الفنية لنهاية الموسم ولابد من التعامل مع اللقاء أنها مباراة كؤوس .

وشدد كولر خلال الجلسة أن الداخلية سيلعب بدون ضغوط خاصة بعد تفريطه في الفوز أمام سموحة وأن الأخطاء الفردية التي ظهروا عليها فرصة للمهاجمين في استغلالها واحراز أكبر عدد من تلك المباراة.

تعديلات في تشكيل الأهلي أمام الداخلية 

من جانبه، استقر “كولر” علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء الداخلية والمكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وفي وسط الملعب أليوديانج وأحمد نبيل كوكا وأمام عاشور ورضا سليم وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.

تاريخ مواجهاتهما الفريقين بالدوري 

لعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود عبدالمنعم كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في عشر مباريات، وفاز الداخلية في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه تسعة أهداف.
أكبر نتائج لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-صفر موسم 2016-2017، والفوز 4-1 موسم 2022-2023.
 

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، عماد متعب ووليد سليمان وماليك إيفونا وسعد سمير وسليمان كوليبالي ووليد أزارو وكريم فؤاد برصيد هدفين لكل منهم.

كولر الاهلى الداخلية سموحة محمود كهربا

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