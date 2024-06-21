فى 6 نقاط.. كيف تُعيد اليوجا ضبط إيقاع حياتك؟

في حياتنا السريعة، يعد العثور على لحظات من الاسترخاء والهدوء أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية، وأصبحت ممارسة اليوجا أداة قيمة للأفراد الذين يبحثون عن الاسترخاء وإدارة التوتر، من خلال مزيج من الأوضاع الجسدية وتقنيات التنفس والوعي الذهني، فهي تقدم نهجًا شاملًا للاسترخاء وتعزيز الهدوء العقلي.

يستعرض "الدستور" في التقرير التالي، 6 أسباب تجعل ممارسة اليوجا شيئا مهما للجسم والصحة العقلية بحسب موقع HT Lifestyle.

1. التنفس بشكل صحيح:



أحد الجوانب الأساسية لليوجا هو المساعدة على التنفس بشكل صحيح، تتضمن هذه الممارسة الانتباه جيدًا للتنفس أثناء تدفقه داخل وخارج الجسم، إن الطبيعة الإيقاعية والمركزة للتنفس أثناء ممارسة اليوجا، والمعروفة باسم البراناياما، لها تأثير مهدئ على العقل.



خلال جلسة اليوغا، يتم توجيه المشاركين لأخذ أنفاس عميقة وبطيئة، مما يؤدي إلى استجابة الجسم للاسترخاء، تتعارض هذه الاستجابة مع استجابة الإجهاد، مما يقلل من إنتاج هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، ونتيجة لذلك، يشعر الأفراد بالاسترخاء والهدوء النفسي.

2. الحد من التوتر:



تشتهر اليوجا بقدرتها على تقليل التوتر، غالبًا ما تشتمل الأوضاع الجسدية، أو الوضعيات، في اليوجا على تمدد لطيف ووضعيات ثابتة، تعمل هذه الحركات على التخلص من التوتر في العضلات وتشجيع الاسترخاء، عند ممارستها بانتظام، يمكن لليوجا أن تساعد الأفراد على التخلص من التوتر الجسدي والعقلي، مما يعزز الشعور بالهدوء.



يمتد الجانب الذهني لليوجا إلى تشجيع المشاركين على أن يكونوا حاضرين في الوقت الحالي، والتخلي عن المخاوف بشأن الماضي والقلق بشأن المستقبل، تعد هذه اليقظة الذهنية أداة قوية لإدارة التوتر وتعزيز الهدوء العقلي في الحياة اليومية.

3. استرخاء العضلات:



تستهدف وضعيات اليوجا مجموعات عضلية مختلفة، مما يعزز الاسترخاء في جميع أنحاء الجسم، عندما تتخذ وضعية ما، قد تشعر في البداية ببعض المقاومة، لكن مع التنفس المركز والتمدد اللطيف، تسترخي العضلات تدريجيًا وتتخلص من التوتر.



استرخاء العضلات ليس مفيدًا للراحة الجسدية فحسب، بل أيضًا للصحة العقلية، غالبًا ما تعطي العضلات المتوترة مظهرًا جسديًا غير ثابت، ومن خلال التخلص من هذا التوتر من خلال اليوجا، يمكن للأفراد تجربة شعور أعمق بالاسترخاء والهدوء العقلي.



4. تحسين نوعية النوم:



النوم الجيد ليلًا ضروري للاسترخاء والرفاهية العامة يعاني العديد من الأشخاص من اضطرابات النوم أو يجدون صعوبة في الاسترخاء قبل النوم بسبب الأفكار الداخلية لهم، يمكن أن تكون ممارسة اليوجا أداة قيمة لتحسين نوعية النوم.

يمكن أن تكون تقنيات الاسترخاء في اليوجا، مثل استرخاء العضلات التدريجي، مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من صعوبة في النوم تعمل هذه الممارسات على تهدئة العقل وتقليل الثرثرة الذهنية وتهيئة الجسم للنوم المريح.

5. التنظيم العاطفي:



تعزز اليوجا التنظيم العاطفي من خلال تشجيع الأفراد على الاعتراف وقبول عواطفهم دون إصدار أحكام، ومن خلال ممارسة اليقظة الذهنية والتعاطف مع الذات، يمكن للأفراد التنقل في بيئاتهم العاطفية بشكل أكثر فاعلية.



عندما تواجه مشاعر صعبة، توفر اليوجا مساحة آمنة لاستكشافها ومعالجتها ويعزز هذا الذكاء العاطفي الهدوء العقلي والمرونة في مواجهة تقلبات الحياة.



6. تعزيز اليقظة الذهنية:



إن تركيز اليوجا على اليقظة الذهنية يعزز الوضوح العقلي فهو يساعد الأفراد على تنظيم عقولهم وتقليل الانحرافات وتحسين التركيز، يسهم هذا الوضوح العقلي في الشعور بالهدوء والسلام الداخلي.