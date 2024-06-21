الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وخطوات الاستعلام

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

مع انتهاء اجازة عيد الأضحى يحرص طلاب الدبلوم على معرفة موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر جوجل، حيث قالت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، إن ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية “دبلوم صناعي، تجاري، دبلوم زراعي، فندقي”، سوف يكون عقب الإنهاء من جميع إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد كافة الدرجات، واعتماد النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وخطوات الاستعلام

وترصد “الدستور” في هذه السطور التالية، نتائج الدبلومات الفنية 2024، وأيضا خطوات الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وأيضا الرابط المباشر لها، والتي قد جاءت على النحو التالي:

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنّ يكون موعد ظهور  نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 سوف يكون عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمصر، في شهر يونيو الجاري، وسيتم الاستعلام عنها عبر الرابط التالي: من هنا

إعلان النتائج من خلال المديريات

ويجري الإعلان حول نتائج الدبلومات الفنية 2024، وذلك من جانب كل  مديرية تعليمية عقب مراجعة الدرجات، بالوقت الذي ستحدده عقب اعتمادها، وذلك قبل انتهاء شهر يونيو، كما يكون هو معتاد بالسنوات الماضية، ومن ثم يكون بعدها مباشرة سيتم إدراج نتائج الطلاب وتكون بشكل إلكتروني، وإتاحة الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط عبر الرابط المرفق من هنا

ويترقب 815 ألف طالب وطالبة، في الدبلومات الفنية 2024 “دبلوم صناعي، تجاري، دبلوم زراعي، فندقي”، وذلك بالإضافة إلى عدد 3100 طالب وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية موعد إعلان النتيجة.

انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية للعام الدراسي 2023/2024

رابط مفتوح| نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

خطوات الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

  1. قم بالدخول على بوابة نتائج التعليم الفني من هنا.
  2. تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  3. ثم قم بإدخال بيانات الطالب.
  4. إدخال رقم جلوس الطالب.
  5. تحديد محافظة الإقامة.
  6. تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  7. ثم قم بالضغط على كلمة استعلام.
  8. لكي تظهر بعدها نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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رابط مفتوح| نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

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