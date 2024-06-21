الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس.. استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة 

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، هذا الارتفاع المستمر سيؤدي إلى طقس شديد الحرارة خلال النهار في معظم أنحاء البلاد، في حين سيكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 

ومن المتوقع أن تسود حالة الطقس في ساعات النهار حرارة شديدة على أغلب مناطق الجمهورية، ومن المهم أن يتخذ المواطنون الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة، أما بالنسبة للسواحل الشمالية، سيكون الطقس حارًا ولكن أقل شدة مقارنة بباقي المناطق، مما يوفر نوعًا من الراحة للسكان والمصطافين.

أما في ساعات الليل، سيكون الطقس مائلًا للحرارة في معظم الأنحاء، ما يخفف قليلًا من وطأة الحر الشديد الذي يسود خلال النهار، أما على السواحل الشمالية، فسيكون الطقس معتدلًا، مما يجعل الأجواء أكثر لطفًا على السكان.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا في حركة الرياح على فترات متقطعة، هذا النشاط قد يساعد في تخفيف الإحساس بالحرارة في بعض المناطق، إلا أنه قد يتسبب في إثارة الأتربة في أماكن أخرى.

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درجات الحرارة المتوقعة خلال اسبوع

المنطقة

السبت 22 يونيو

الأحد 23 يونيو

الاثنين 24 يونيو

الثلاثاء 25 يونيو

الأربعاء 26 يونيو

الخميس 27 يونيو

القاهرة والوجه البحري

عظمى: 39، صغرى: 27

عظمى: 39، صغرى: 28

عظمى: 40، صغرى: 28

عظمى: 40، صغرى: 27

عظمى: 39، صغرى: 27

عظمى: 38، صغرى: 27

السواحل الشمالية

عظمى: 33، صغرى: 24

عظمى: 32، صغرى: 24

عظمى: 33، صغرى: 24

عظمى: 33، صغرى: 24

عظمى: 33، صغرى: 24

عظمى: 32، صغرى: 24

جنوب سيناء

عظمى: 42، صغرى: 31

عظمى: 41، صغرى: 31

عظمى: 42، صغرى: 31

عظمى: 41، صغرى: 31

عظمى: 41، صغرى: 31

عظمى: 41، صغرى: 31

شمال الصعيد

عظمى: 40، صغرى: 26

عظمى: 40، صغرى: 26

عظمى: 41، صغرى: 26

عظمى: 42، صغرى: 26

عظمى: 42، صغرى: 26

عظمى: 41، صغرى: 26

جنوب الصعيد

عظمى: 44، صغرى: 31

عظمى: 44، صغرى: 31

عظمى: 45، صغرى: 31

عظمى: 45، صغرى: 31

عظمى: 45، صغرى: 30

عظمى: 45، صغرى: 30

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