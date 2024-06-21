الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز

وزيرة التضامن تطمئن على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية فى الأراضى المقدسة

الحجاج
الحجاج

حرصت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاطمئنان على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، وبدء تسيير رحلات التفويج للمدينة المنورة، وكذلك رحلات عودتهم لأرض الوطن.

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وقد أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 7794 حاجا قد انتهوا من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة بحالة صحية مطمئنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن بعثة حج الجمعيات الأهلية بها حالتان وفاة فقط عقب الانتهاء من أداء المشاعر، وهناك بعض الحالات المرضية البسيطة وعددها 6 حالات يتم تقديم الخدمات العلاجية لها بالمستشفيات السعودية وتم نقلها بناء على تقارير طبية صدرت من بعثة وزارة الصحة المصرية وتم تحويلهم إلي المستشفيات السعودية وكلها قبل المشاعر المقدسة منها ويتلقون الرعاية الكاملة.

الدعم الطبي

وأوضح عبدالموجود أن المملكة العربية السعودية تقدم كل الدعم الطبي لجميع حجاج العالم الإسلامي ومنها البعثة المصرية، مؤكدا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات السعودية، بالاضافة إلي تواجد العيادات الطبية طوال الـ24 ساعة داخل الفنادق لتقديم كل الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري فى حال وجود الشكوى، مؤكدًا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحالة الصحية حجاج الحج التفويج أيمن عبد الموجود

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