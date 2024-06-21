"الداخلية" تداهم البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط والإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان - دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (قضيتين) اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (3.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدرالبانجو - عدد من الأقراص المخدرة "تامول")، بحوزة (متهمَين) كما تم تنفيذ (603) أحكام قضائية متنوعة.

وفي مديرية أمن دمياط تمكنت الحملات الامنية من ضبط عدد (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (6.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (فرد محلى وطلقتين) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

كما نجحت جهود الحملات فى مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (قضيتين) اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، بحوزة (متهمَين).

كما تم ضبط عدد (5) قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة بيضاء)، بحوزة (5 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.