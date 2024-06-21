عميد لبنانى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات اشتعال جبهة لبنان وعلاقة فيلم الهدهد لحزب الله

علق العميد المتقاعد إلياس حنا، الباحث اللبناني المتخصص في الشئون العسكرية والاستراتيجية، على اشتعال الجبهة اللبنانية وارتفاع حدة الصراع بين حزب الله وإسرائيل.

وقال حنا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها نفس سياسة التطبيق لضرب المواقع إنما بتصعيد أكبر وأصبحت الضربات تصل لمسافات أعمق بجانب استخدام الأسلحة الجديدة خاصة من جهة المقاومة في لبنان.

وأشار حنا إلى أن تزامن وصول المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان مع إعلان حزب الله لفيلم الهدهد الذي صور قسمًا كبيرًا من حيفا ومحيطها ومجمع رافائيل وغيرها من المناطق الأخرى، وهذه بمثابة رسالة تحذيرية لأمريكا بدرجة أولى والعدو الإسرائيلي إذا أقدمت على توسيع القتال أو ذهبت إلى مواجهة مفتوحة فإن كل تلك الأهداف وغيرها ستكون تحت نيران حزب الله وهذا ما يخلق ويؤيد قوة الردع التي أظهرها حزب الله في هذا الفيلم لإفهام العالم أجمع والولايات المتحدة التي هي بالأساس ضد توسيع القتال، ولكن لا أحد يعرف إلى أين سيذهب جنون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ناحية لبنان.

وأوضح حنا أن هذا الفيلم يرفع حالة التأهب لدى إسرائيل ويجعل الإسرائيلي يعيد حساباته مرة أخرى قبل الإقدام على أي خطوة بقوة أكبر.

وحول لبنان والتسوية في لبنان، قال حنا إنه رغم الاتصالات الدبلوماسية والزيارات المكوكية بعد لم يزل الوضع مربوطًا فيما ستؤول إليه الأوضاع في غزة من إيقاف العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار بعدها لبنان سوف يبدأ في مناقشة الأمر، وقبل ذلك حزب الله سيرفض كل تلك العروض أو الجلوس على طاولة المفاوضات.

"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ويُحدِث إصابات مؤكدة

وسبق وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الجمعة، عن تنفيذ عدة عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية بينها موقعا رويسة القرن والرمثا.

وقال حزب الله في بيانٍ له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا، شنَّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسربٍ من ‏المُسيَّرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكَدة ودمّرت جزءًا من الموقع".