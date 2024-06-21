الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عميد لبنانى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات اشتعال جبهة لبنان وعلاقة فيلم الهدهد لحزب الله

لبنان وحزب الله
لبنان وحزب الله

علق العميد المتقاعد إلياس حنا، الباحث اللبناني المتخصص في الشئون العسكرية والاستراتيجية، على اشتعال الجبهة اللبنانية وارتفاع حدة الصراع بين حزب الله وإسرائيل.

وقال حنا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها نفس سياسة التطبيق لضرب المواقع إنما بتصعيد أكبر وأصبحت الضربات تصل لمسافات أعمق بجانب استخدام الأسلحة الجديدة خاصة من جهة المقاومة في لبنان.

txt

صافرات الإنذار تدوى شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل مُسيَّرة من لبنان

وأشار حنا إلى أن تزامن وصول المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان مع إعلان حزب الله لفيلم الهدهد الذي صور قسمًا كبيرًا من حيفا ومحيطها ومجمع رافائيل وغيرها من المناطق الأخرى، وهذه بمثابة رسالة تحذيرية لأمريكا بدرجة أولى والعدو الإسرائيلي إذا أقدمت على توسيع القتال أو ذهبت إلى مواجهة مفتوحة فإن كل تلك الأهداف وغيرها ستكون تحت نيران حزب الله وهذا ما يخلق ويؤيد قوة الردع التي أظهرها حزب الله في هذا الفيلم لإفهام العالم أجمع والولايات المتحدة التي هي بالأساس ضد توسيع القتال، ولكن لا أحد يعرف إلى أين سيذهب جنون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ناحية لبنان.

txt

بلينكن أبلغ مسئولين إسرائيليين بضرورة تجنب التصعيد مع لبنان

وأوضح حنا أن هذا الفيلم يرفع حالة التأهب لدى إسرائيل ويجعل الإسرائيلي يعيد حساباته مرة أخرى قبل الإقدام على أي خطوة بقوة أكبر.

وحول لبنان والتسوية في لبنان، قال حنا إنه رغم الاتصالات الدبلوماسية والزيارات المكوكية بعد لم يزل الوضع مربوطًا فيما ستؤول إليه الأوضاع في غزة من إيقاف العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار بعدها لبنان سوف يبدأ في مناقشة الأمر، وقبل ذلك حزب الله سيرفض كل تلك العروض أو الجلوس على طاولة المفاوضات.

"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ويُحدِث إصابات مؤكدة

وسبق وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الجمعة، عن تنفيذ عدة عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية بينها موقعا رويسة القرن والرمثا.

وقال حزب الله في بيانٍ له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا، شنَّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسربٍ من ‏المُسيَّرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكَدة ودمّرت جزءًا من الموقع".

حزب الله إسرائيل اشتعال الجبهة اللبنانية فيلم الهدهد الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

ضبط "العبيط" وبحوزته 3100 قرص مخدر فى قنا

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس