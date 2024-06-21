الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في الشروق والسلام

ضبط متهمين - أرشيفية
ضبط متهمين - أرشيفية

شنت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائي وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.150 كيلو جرام- كمية من مخدرى " البودر، الكيتامين" - 2 سلاح أبيض، كما ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما 2.250 كيلو جرام لمخدر الأستروكس – كمية لمخدر البودر الخام- كمية من خامات تصنيع مخدر الأستروكس وميزان حساس وسيارة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام ثان ووبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض، إضافة إلى ضبط عاطل " له معلومات جنائية" ووبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش وضبط سائق بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 10،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته بندقية آلية و12 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد من الطلقات وتقدر قيمة المخدرات بحوالى 3.860 مليون جنيه.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة مكافحة الجريمة ضبط عاطل ين البودر الكيتامين معلومات جنائية

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