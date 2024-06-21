الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات موسعة شرق وغرب الإسكندرية لضبط المخالفات

جانب من الحملات -
جانب من الحملات - ارشيفيه

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

فقد قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف الأستاذ مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وفريق العمل التابع له بحملات تموينية بأنحاء المحافظة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٤٢ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

تموين المنتزه

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة واشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد  ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحى وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر.

تموين وسط

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير  عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.  

تموين شرق

قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة  بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار المخبوزات وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين غرب

كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة  بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين العجمي

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة  بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تموين العامرية

قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة وفريق العمل التابع له  بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضرين لبقال تموين مخالف وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين برج العرب

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين الإسكندرية حملات موسعة غرب وشرق المدينة المخالفات

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