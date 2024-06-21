الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد حماقى يحيى حفل "ليالى مصر" فى استاد "30 يونيو" الجمعة المقبل

محمد حماقى
محمد حماقى

يحيي النجم محمد حماقي يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يونيو الجاري، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في باستاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو - بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة من أجمل أغنياته المحببة لدى الجمهور.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، ولذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات. وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور، وذلك عن طريق هذا الرابط.

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