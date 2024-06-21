الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمنشأة القناطر

جثة شاب - أرشيفية
جثة شاب - أرشيفية

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابات تعرض لها نتيجة الاعتداء عليه من جانب أفراد عائلة بإحدى قرى منشأة القناطر، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين من عائلته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية ورود بلاغ لمديرية  أمن الجيزة يفيد هجوم مجموعة من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، على أفراد عائلة، في قرية بمنشأة القناطر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عددًا من الأشخاص محل إقامتهم أوسيم، هاجموا أفراد عائلة بمسكنهم، بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين من العائلة المعتدى عليها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعد مرور 3 أيام، فارق أحد المصابين الحياة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

شاب إصابات منشأة القناطر الإجراءات القانونية اللازمة النيابة المختصة التحقيق

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