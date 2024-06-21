"التضامن" تطلق فعاليات النسخة الثانية لمبادرة "الأب القدوة"

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق فعاليات النسخة الثانية لمبادرة "الأب القدوة 2024" في إطار الاحتفال بشهر الأسرة والتربية الإيجابية، وبالتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأسرة المصرية هي الحاضنة الأولى التي ينشأ فيها الإنسان ولها الدور الأهم والأكبر في تكوين وبناء شخصيته، فالأسرة توفر الأسس التي يحتاج إليها الإنسان بجانب القيم والعادات السليمة التي يعتمدها كل مجتمع، مشيرة إلى أن مبارة الأب القدوة تستهدف التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة وأهمية دوره التوجيهي والقيادي في الأسرة، مع الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.

وتتضمن فعاليات مبادرة الأب القدوة لعام 2024 عددًا من الفعاليات المهمة، حيث تطلق الوزارة مسابقة ثقافية للشباب حول دور الأب فى المجتمع وإطلاق حملة توعية واسعة على منصات التواصل المجتمعي حول دور الأب يقدمها الخبراء المتخصصون فى علم النفس والاجتماع ورجال الدين، إضافة إلى فتح باب الاشتراك فى مسابقة الأب القدوة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى لاختيار النماذج المتميزة للأب المصري عبر 3 فئات للاشتراك من أب طبيعي وفئة أب لابن من ذوي الإعاقة وأب لأسرة بديلة، حيث سيتم تصعيد الفائزين وفق عدد من المعايير المتعلقة بقصة كفاح الأب ولا يقل سن الأب عن "55 سنة"، وحاصل على مؤهل مناسب "متوسط على الأقل"، ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط، ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر) بحد أقصى خمس أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.

المستندات

ويمكن التقدم للاشتراك بتقديم جميع المستندات الدالة مباشرة لمديريات التضامن الاجتماعي،كما تتضمن الفعاليات حفل واسع لتكريم الفائزين بأنشطة المبادرة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أطلقت مبادرة الأب القدوة بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع للمرة الأولى عام 2023 بالتزامن مع الاحتفاء بالتربية الإيجابية و"عيد الأب" الذي تحتفل معظم الدول العربية به يوم 21 يونيو من كل عام، وذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من برامج تدعم الكيان الأسرى وترسيخ دور الأب في الأسرة.