جدول ترتيب الدوري المصري 2024 قبل مبارتي الأهلي والزمالك اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 قبل مباريات اليوم التي تجمع بين فريقي الداخلية والنادي الأهلي والزمالك وفاركو ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز، لذا فإن الجمهور يتطلع لمعرفة موقع الفرق في جدول ترتيب الدوري المصري 2024، وهو ما نقدمه لكم بالتفصيل خلال هذا التقرير.

جدول ترتيب الدوري المصري 2024

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر مباريات متبقية له عليه فرق نقاط 1 بيراميدز 24 18 5 1 10 39 14 25 59 2 المصري 25 12 6 7 9 34 32 2 42 3 الأهلي 17 12 3 2 17 38 17 21 39 4 زد إف سي 24 9 11 4 10 32 22 10 38 5 مودرن فيوتشر 25 9 11 5 9 26 19 7 38 6 سموحة 25 10 8 7 9 27 25 2 38 7 إنبي 25 10 7 8 9 31 24 7 37 8 الاتحاد السكندري 26 9 9 8 8 33 28 -5 36 9 سيراميكا كليوباترا 25 9 7 9 9 38 30 8 34 10 طلائع الجيش 24 8 9 7 10 20 20 0 33 11 الزمالك 19 9 4 6 15 29 19 10 31 12 الجونة 26 7 10 9 8 27 36 -9 31 13 الإسماعيلي 26 6 10 10 8 31 27 -4 28 14 البنك الأهلي 26 6 6 14 8 41 35 -6 24 15 فاركو 25 4 10 11 9 36 25 -11 22 16 بلدية المحلة 25 6 4 15 9 48 24 -24 22 17 المقاولون العرب 24 4 7 13 10 37 22 -15 19 18 الداخلية 25 2 9 14 9 30 12 -18 15

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري 2024

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري 2024، بعد أن لعب 17 مباراة، فاز في 12 منها، وتعادل في 3، وخسر مباراتين، مما منحه 39 نقطة، مع تبقي 17 مباراة له في الموسم.

من جانبه يأتي نادي الزمالك في المركز الحادي عشر، بعد أن لعب 19 مباراة، فاز في 9 منها، وتعادل في 4، وخسر 6 مباريات، محققًا 31 نقطة، مع تبقي 15 مباراة له في الموسم.