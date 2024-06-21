الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 قبل مبارتي الأهلي والزمالك اليوم

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 قبل مباريات اليوم التي تجمع بين فريقي الداخلية والنادي الأهلي والزمالك وفاركو ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز، لذا فإن الجمهور يتطلع لمعرفة موقع الفرق في جدول ترتيب الدوري المصري 2024، وهو ما نقدمه لكم بالتفصيل خلال هذا التقرير.

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرمباريات متبقيةلهعليهفرقنقاط
1بيراميدز2418511039142559
2المصري25126793432242
3الأهلي1712321738172139
4زد إف سي2491141032221038
5مودرن فيوتشر25911592619738
6سموحة25108792725238
7إنبي25107893124737
8الاتحاد السكندري2699883328-536
9سيراميكا كليوباترا2597993830834
10طلائع الجيش24897102020033
11الزمالك199461529191031
12الجونة26710982736-931
13الإسماعيلي266101083127-428
14البنك الأهلي26661484135-624
15فاركو254101193625-1122
16بلدية المحلة25641594824-2422
17المقاولون العرب244713103722-1519
18الداخلية25291493012-1815

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ترتيب الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري 2024

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري 2024، بعد أن لعب 17 مباراة، فاز في 12 منها، وتعادل في 3، وخسر مباراتين، مما منحه 39 نقطة، مع تبقي 17 مباراة له في الموسم.

من جانبه يأتي نادي الزمالك في المركز الحادي عشر، بعد أن لعب 19 مباراة، فاز في 9 منها، وتعادل في 4، وخسر 6 مباريات، محققًا 31 نقطة، مع تبقي 15 مباراة له في الموسم. 

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