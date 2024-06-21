الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط وجميع المحافظات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مع انتهاء عيد الأضحى المبارك وقرب موعد التسجيل للالتحاق بالصف الأول الثانوي يشغل بال الطلاب معرفة تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط عبر جوجل، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم في أسيوط استمرار العمل لإعلان التنسيق لطلبة الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط، وذلك عقب دراسة اللجنة المشكلة من قبل مدير المديرية من أجل تحديد درجات القبول، وذلك كحد أدنى بمدارس الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة  تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسيوط، وتوقعات درجات القبول.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن اللواء عصام سعد محافظ الإقليم، كلف محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تحديد درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام وجميع المدارس الفنية إلى أن يتمكن الطلاب من معرفة تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 في محافظة أسيوط.

توقعات درجات القبول في الثانوية العامة 2024 أسيوط

وأضاف المصدر، أن تكون نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 2024 في أسيوط تخطت 77% وذلك مثل العام الماضي، وبذلك سوف يكون درجات القبول في الثانوية العام بمحافظة أسيوط مثل العام الماضي وهي مجموع 245 درجة.

وتابع أن هناك آليات تحدد درجات القبول بتنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية، منها نسب النجاح وسيتم تقسيم مجموع الحاصلين على درجات عليا بمرحلة الشهادة الإعدادية، وعدد الفصول والأعداد التي يمكن أن تستوعبها مدارس الثانوية العامة، حتى يمكن وضع الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في أسيوط.

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تنسيق القبول بالثانوي العام 2024 في المحافظات

ومن المقرر الإعلان عن التنسيق للقبول في الثانوي العام 2024، في الأيام المُقبلة، وفيما يلي سننشر تنسيق الثانوية العامة لعام 2023- 2024 للشهادة الإعدادية:

  • جاء تنسيق القبول في الثانوي العام، محافظة القاهرة عند مجموع 220 درجة.
  • بلغ تنسيق القبول بالثانوي العام، محافظة الجيزة عند 218 درجة.
  • جاء تنسيق الثانوية العامة، محافظة الإسكندرية عند 225 درجة.
  • بينما جاء تنسيق القبول في الثانوي العام، محافظة الشرقية عند 238 درجة.
  • بلغ تنسيق القبول بالثانوي العام، محافظة الدقهلية عند 250 درجة.
  • وصل تنسيق قبول الشهادة الاعدادية، محافظة البحيرة عند 250 درجة.
  • ةجاء تنسيق القبول في الثانوي العام، محافظة القليوبية عند 235 درجة.
  • جاء تنسيق القبول بالثانوية العامة، محافظة المنيا عند مجموع 230 درجة.
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