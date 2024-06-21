سرقة سبائك ذهبية من فيلا أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب الشباب

تعرض الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب الشباب، لواقعة سرقة سبائك ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه بالشيخ زايد، وحرر محضر بقسم الشرطة بالواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشيخ زايد إخطارًا يفيد بتعرض الكابتن أيمن طاهر لواقعة سرقة سبائك ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم الوقوف على ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري، وحضوره أمس اكتشف كسرًا في باب الحديقة وكسرًا في باب الغرفة، وسرقة سبائك ذهبية، وتولت النيابة التحقيق.