سقوط عاطل بحوزته أقراص مخدرة بـ 10 ملايين جنيه في المرج

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامى لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة، بقصد الإتجار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 371،500 ألف قرص مخدر ومؤثر وسيارتين، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بأكثر من 10 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.