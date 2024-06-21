الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عاطل بحوزته أقراص مخدرة بـ 10 ملايين جنيه في المرج

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامى لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة، بقصد الإتجار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 371،500 ألف قرص مخدر ومؤثر وسيارتين، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بأكثر من 10 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

الأجهزة الأمنية عنصر إجرامي كبيرة من الأقراص المخدرة الاتجار معلومات وتحريات مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

ضبط "العبيط" وبحوزته 3100 قرص مخدر فى قنا

ضبط 37423 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 6 أطنان دقيق أبيض وبلدى مدعم فى السوق السوداء

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ6 ملايين جنيه

ضبط أقراص مخدرة بـ10 ملايين جنيه في المرج

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى استاد السلام

ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بـ6 ملايين جنيه

ضبط عاطل قبل ترويجه أقراصًا مخدرة فى الوراق

الأكثر قراءة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

ضبط "العبيط" وبحوزته 3100 قرص مخدر فى قنا

"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ويُحدِث إصابات مؤكدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس