خبيرة: المؤتمر المصرى الأوروبى الاستثمارى نافذة جديدة لمصر على مسار التحرك الاقتصادى

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن المؤتمر المصري الأوروبي الاستثماري، يعد نافذة جديدة لمصر على مسار التحرك الاقتصادي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر ترسم خارطة اقتصادية جديدة، إذ إن قطار الأحلام المصرية لا يتوقف أبدًا حتى وإن تعثر قليلًا.

وتابع: "مصر لديها عزيمة وإصرار لأن تنخرط في المستقبل، ومن الممكن أن نضع عنوانًا كبيرًا للمؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، وهو أن مصر تنخرط في المستقبل".

تفاصيل مؤتمر مصر الاستثماري المصري الأوروبي

وتستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين.

وتخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

وسيحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية، وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.