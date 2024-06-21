الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتابع استعدادات اللجان لاستئناف امتحانات الثانوية العامة غدًا

امتحانات
امتحانات

 أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بتكاتف الجهود لتوفير المناخ المناسب لـ 7292 طالب وطالبة، وأيضًا للمراقبين مع استئناف امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2024/2023 بدءًا من غد السبت، والتي تستمر حتى 20 يوليو المقبل وذلك داخل 27 لجنة رئيسية بالإدارات التعليمية الخمس بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. 

وشدد محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف ومواصلة المرور الميداني على محيط اللجان والمدارس التي يتم عقد الامتحانات بها لتنفيذ أعمال النظافة العامة، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان لضمان انتظام سير الامتحانات وأداء الطلاب لها في سهولة ويسر. 

وكلَّف اللواء أشرف عطية، بأهمية توافر الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح، بالإضافة إلى الاطمئنان من مدير المديرية على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب. 

ووجَّه المحافظ، بأن يتكامل مع ذلك متابعة استراحات المراقبين بإجمالي 26 استراحة للرجال والسيدات، ودعمها بكل الوسائل وتلبية أي مطالب أو احتياجات لهم طوال فترة الامتحانات للظهور بالشكل المشرف والراقي أمام ضيوف المحافظة.

محافظ أسوان امتحانات ثانوية عامة تهيئة الأجواء طلاب الثانوية العامة

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