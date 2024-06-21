الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسلح نفسها بالحب.. مواصفات المرأة مواليد برج السرطان

برج السرطان
برج السرطان

يعرف عن مواليد برج السرطان خاصة في النساء بأنهن يعملن على إظهار حبهن بالخدمات العملية والمفيدة والأفعال، ويقومن بالاهتمام بالآخرين ربما يكون برج السرطان هو من أكثر الابراج عندما يتعلق الأمر بالعاطفة والرومانسية وإيماءات الحب الكبيرة.

مواصفات المرأة مواليد برج السرطان

تهتم المرأة برج السرطان بشدة بالآخرين، فهي شخص حساس ومفاوض، شخصيتها غير أنانية، ومخلصة.
تسلح نفسها بالحب، وتكون قوية بما يكفي للبحث ليس عن نفسها فحسب، بل عن أي شخص آخر. 

عندما تقابل شخصًا ما لأول مرة، قد تسيطر عليها عواطفها وتجعلها تشعر بعدم الارتياح والحذر، لكنها تصبح صديقة حقيقية له بمجرد التعرف عليه.

تستمتع بالعناية بأحبائها، وتمتلئ علاقاتها بالتعاطف والمودة.

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المرأة برج السرطان والرجل برج العقرب

المرأة برج السرطان والرجل برج العقرب شريكان مثاليان للزواج، كلاهما غامض، ستصبح الرابطة بينهم أقوى وأكثر صحة بمرور الوقت، كما ستتحسن اتصالاتهما أيضًا، كلاهما يحمل الولاء والصدق تجاه بعضهما البعض، على الرغم من أن كلاهما طموح وحساس للغاية، إلا أن العناد وقوة الرأس من سماتهما أيضًا.

المرأة برج السرطان والرجل برج الأسد

المرأة برج السرطان والرجل برج الأسد هم زوجان مثاليان، على الرغم من أن أبراجهم القمرية متعارضة تمامًا، إلا أن مبدأ الجذب مناسب لهم تماما، يتمتع كل منهما بالكثير من الطاقة الإيجابية، والصدق والولاء في علاقتهما، كلاهما من عشاق التملك ويقدرون نقاط القوة والضعف لدى كل منهما، وعندما يتعلق الأمر بجزء الرعاية، فإنهما يساعدان بعضعما البعض على إبراز أفضل ما في بعضهما البعض.

المرأة برج السرطان والرجل برج الحوت

المرأة برج السرطان والرجل برج الحوت كائنان يتمتعان بقدر كبير من الخيال والعاطفة وطيب القلب والحساسة، عم يتصرفون كأعمدة دعم لبعضهم البعض، كلاهما يؤمن بالممارسة الروحية ويتشاركان نفس الاهتمامات، يتميز كل من تصرفاتهم بالحب والإيثار والطبيعة السخية والسلوك الواقعي، ستكون شراكتهم مفيدة للطرفين، حيث يدرك كل منهما احتياجات الآخر.

المرأة برج السرطان والرجل برج الحمل

المرأة برج السرطان والرجل برج الحمل مزيج من العواطف والرومانسية، لديهما الكثير من القواسم المشتركة في الطبيعة حيث أنهما صريحان ومخلصان وموهوبان ومبدعان، يستمتعان بحياة سلسة حيث أنهما يكملان بعضهما البعض وإذا واجهوا أي عيوب أو نكسات، بلا شك هم الزوجين الأكثر توافقًا بين الابراج حيث أنهم يتمتعون بقدرات قوية على اتخاذ القرار.

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