الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشريح جثة طفل لقى مصرعه داخل دار رعاية بالنزهة لبيان سبب الوفاة

جثة طفل
جثة طفل

أمرت نيابة النزهة بندب أحد الأطباء بمصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان الطفل المتوفى "ع  م" في القضية رقم 9444 لسنة 2024 جنح النزهة، وذلك لبيان ما به من اصابات وسببها وكيفية وتاريخ حدوثها وكذا الأداة المستخدمة في إحداثها وبيان سبب الوفاة وتاريخه تحديدا وصلة تلك الإصابات بالوفاة تحديدا، على أن يتم أخذ العينات اللازمة من المتوفي لبيان عما إذا كان قد تناول ثمة عقاقير أو مواد سامة أو مخدرة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان طبيعتها ونوعها والجدول المدرجة به.

كما أمرت النيابة عقب تنفيذ البند السابق بشأن توقيع الصفة التشريحية والكشف الطبي اللازم، وأخذ العينات اللازمة بالتصريح بدفن جثمان المتوفى "ع  م" بمعرفة أهليته.

نيابة النزهة الأطباء الصفة التشريحية جثمان الطفل المتوفى عقاقير أو مواد سامة مخدرة

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