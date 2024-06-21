الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة 2024.. أدعية ليلة الامتحان المستجابة للتركيز وعدم النسيان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث طلاب الثانوية العامة لعام 2024، ادعية ليلة الامتحان المستجابه للتسهيل أثناء الإجابة على الأسئلة وتخطي الخوف والقلق.

 أدعية ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة

يصاب بعض الطلاب بحالة من الخوف والتوتر قبل دخول لجنة الامتحان، لذلك يقدم موقع “الدستور” في تقريره ادعية ليلة الامتحان المستجابه لتجاوز حالة القلق وليتمكن طلاب الثانوية العامة من حل الأسئلة بكل سهولة، وإليكم أبرز الأدعية التي تسهل عليك النجاح.

الثانوية العامة 2024.. مراجعة ليلة الامتحان في فرع الأدب بمادة اللغة العربية (فيديو)

الثانوية العامة 2024.. نصائح لضمان الدرجة النهائية في امتحان اللغة العربية غدًا

الثانوية العامة 2024.. 100 سؤال في النحو لن يخرج عنها امتحان اللغة العربية

الثانوية العامة 2024.. إجابات الأسئلة المتوقعة في امتحان اللغة العربية غدًا

أدعية ليلة الامتحان للتركيز وعدم النسيان

  • 1 - اللهمّ قد فوّضت أمري إليك، وتوكلت عليك انت حسبي وملجأي يا ربّ العالمين، اللهمّ سهّل عليّ كل صعبٍ ووفقني إلى الخيرة من أمري، إنّك أنت ذو الفضل العظيم.
  • 2 - اللهمَّ ارحم ضعفي، ولا تجعل للشتات مكانًا في قلبي وفكري، اللهمَّ اجعل مكان قلقي راحةً، ومكان خوفي طمأنينة،ً ويسِّر لي أموري ما كبر منها، وما صغر.
  • 3 - اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر.. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك،  حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
  • 4 - اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ، اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.
  • 5 - اللهم افتح علي باب الفهم والحكمة، وسهل لي أسئلة امتحاني.
  • 6 - اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
  • 7 - اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.
  • 8 - اللهم إن الامتحان صعب ولا حول لي ولا قوة إلا بك.
  • 9 - اللهم إني أسألك النجاح والتفوق والتيسير في هذا الامتحان.
  • 10 - ربي اجعل هذا الامتحان سهلاً ولا تجعله عسيراً، واجعل النجاح حليفي والفهم قريني.
الثانوية العامة ادعية ليلة الامتحان الثانوية طلاب الثانوية الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

مواعيد إجازات شهر يوليو 2024 والعطلات المتبقية حتى نهاية العام

مع بدء فصل الصيف.. حالة الطقس غدا السبت 22 يونيو 2024

بالتزامن مع بدء فصل الصيف.. كيف تحمي بشرتك من الاسمرار؟

بالتزامن مع بدء الصيف رسميا.. كيف تحمي نفسك من حرارة الشمس؟

في عيد ميلاد نرمين الفقي.. مميزات أنثى الجوزاء

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

أسماء جلال تواجه التنمر بصورة نجم البوب مايكل جاكسون.. القصة الكاملة؟

غير شعاره.. "جوجل" يحتفل بعيد الأب

الأكثر قراءة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

تبرأت منه الكنيسة.. كيف رأي الأقباط قرار البابا بإيقاف القس دوماديوس حبيب؟

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس