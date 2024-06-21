لطلاب الثانوية العامة 2024.. أدعية ليلة الامتحان المستجابة للتركيز وعدم النسيان
يبحث طلاب الثانوية العامة لعام 2024، ادعية ليلة الامتحان المستجابه للتسهيل أثناء الإجابة على الأسئلة وتخطي الخوف والقلق.
أدعية ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة
يصاب بعض الطلاب بحالة من الخوف والتوتر قبل دخول لجنة الامتحان، لذلك يقدم موقع “الدستور” في تقريره ادعية ليلة الامتحان المستجابه لتجاوز حالة القلق وليتمكن طلاب الثانوية العامة من حل الأسئلة بكل سهولة، وإليكم أبرز الأدعية التي تسهل عليك النجاح.
أدعية ليلة الامتحان للتركيز وعدم النسيان
- 1 - اللهمّ قد فوّضت أمري إليك، وتوكلت عليك انت حسبي وملجأي يا ربّ العالمين، اللهمّ سهّل عليّ كل صعبٍ ووفقني إلى الخيرة من أمري، إنّك أنت ذو الفضل العظيم.
- 2 - اللهمَّ ارحم ضعفي، ولا تجعل للشتات مكانًا في قلبي وفكري، اللهمَّ اجعل مكان قلقي راحةً، ومكان خوفي طمأنينة،ً ويسِّر لي أموري ما كبر منها، وما صغر.
- 3 - اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر.. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
- 4 - اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ، اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.
- 5 - اللهم افتح علي باب الفهم والحكمة، وسهل لي أسئلة امتحاني.
- 6 - اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
- 7 - اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.
- 8 - اللهم إن الامتحان صعب ولا حول لي ولا قوة إلا بك.
- 9 - اللهم إني أسألك النجاح والتفوق والتيسير في هذا الامتحان.
- 10 - ربي اجعل هذا الامتحان سهلاً ولا تجعله عسيراً، واجعل النجاح حليفي والفهم قريني.