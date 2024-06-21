لطلاب الثانوية العامة 2024.. أدعية ليلة الامتحان المستجابة للتركيز وعدم النسيان

يبحث طلاب الثانوية العامة لعام 2024، ادعية ليلة الامتحان المستجابه للتسهيل أثناء الإجابة على الأسئلة وتخطي الخوف والقلق.

أدعية ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة

يصاب بعض الطلاب بحالة من الخوف والتوتر قبل دخول لجنة الامتحان، لذلك يقدم موقع “الدستور” في تقريره ادعية ليلة الامتحان المستجابه لتجاوز حالة القلق وليتمكن طلاب الثانوية العامة من حل الأسئلة بكل سهولة، وإليكم أبرز الأدعية التي تسهل عليك النجاح.

أدعية ليلة الامتحان للتركيز وعدم النسيان