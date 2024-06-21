أهمها لقاء القمة.. مواعيد مباريات الزمالك بدوري نايل

تجرع الزمالك، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، مرارة الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام المصري البورسعيدي، ضمن لقاءات الجولة 26 من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا بسبب قرارات الثنائي أحمد الغندور حكم الساحة ومحمود البنا حكم تقنية الفيديو.

"الدستور يستعرض في السطور التالية، مواعيد مباريات الزمالك المقبلة بدوري نايل

الجمعة 21 يونيو الجاري

الزمالك & فاركو .. السابعة مساء (استاد الجبل الأخضر)

مؤجلات الجولة الثانية عشر

الثلاثاء 25 يونيو الجاري

الأهلي & الزمالك.. السابعة مساء (إستاد القاهرة الدولي)

الجولة السابعة والعشرون.

حقق الفارس الأبيض، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

تحوم الشكوك بشكل كبير، حول إقامة المباراة في موعدها المحدد من قبل رابطة الأندية المحترفة، بسبب رفض الفارس الأبيض خوض قمة الأهلي حتى الآن، إلا بعد انتهاء فرق الدوري بلا استثناء، من جميع مبارياتهم المؤجلة من الدور الأول بشكل كامل، حسبما أعلن الزمالك، في بيانه الرسمي الإثنين الماضي.

السبت 29 يونيو الجاري

الزمالك & سيراميكا كليوباترا .. السابعة مساء (إستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثامنة والعشرون.

حقق الزمالك، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الأربعاء 3 يوليو المقبل

فاركو & الزمالك .. السابعة مساء (إستاد برج العرب بالإسكندرية)

الجولة التاسعة والعشرون.

الأحد 7 يوليو المقبل

الزمالك & الإسماعيلي .. السابعة مساء (إستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثلاثون.

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الخميس 11 يوليو المقبل

طلائع الجيش & الزمالك.. السابعة مساء (إستاد الكلية الحربية)

مؤجلات الجولة السادسة عشر.