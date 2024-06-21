ترتيب هدافى دورى نايل قبل مباراتى الأهلى مع الداخلية والزمالك ضد فاركو

رغم توقفه عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة وقبل مباراتي اليوم المؤجلتين من الأسبوع الثاني عشر بين الأهلي والداخلية والزمالك وفاركو، ما زال حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة ينفرد بصدارة هدافي دوري نايل برصيد 12 هدفا يليه الأنجولي كريستوفاو مابولولو برصيد عشرة أهداف وتساوى ثلاثة لاعبين في المركز الثالث ولكل منهم تسعة أهداف، وهم حسام حسن مهاجم سموحة والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والتوجولي ياو أنور مهاجم البنك الأهلي.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباراتي اليوم

1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 12 هدفا .

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد عشرة أهداف .

3. حسام حسن مهاجم سموحة والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والتوجولي ياو أنور مهاجم البنك الأهلي ولكل منهم تسعة أهداف.

4. محمد سالم "المقاولون "ومصطفى زيكو "زد إف سي" والمغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا " ولكل منهم 8 أهداف.

5. أحمد سيد زيزو "الزمالك" وميدو جابر "المصري" والجزائري أحمد قندوسي والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم سبعة أهداف.

6. التونسي سيف الجزيري "الزمالك" وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي "بيراميدز" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري"وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وأحمد أمين قفة "إنبي" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" وعبدالرحمن البانوبي "زد إف سي" ولكل منهم ستة أهداف .

7. الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمود كهربا " الأهلي" وعبدالرحمن مجدي "الإسماعيلي" والتونسي معتز زدام ومحمد الشامي "المصري" وفادي فريد "سموحة" وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وشادي حسين " زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

8. المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي والفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور"الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعمر كمال عبدالواحد " مودرن فيوتشر والأهلي" ولكل منهم أربعة أهداف.

9. عمر الساعي "الإسماعيلي" ورمضان صبحي والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والجزائري غيلاس جناوي "المصري" والنيجيري جونيور أجايي "سموحة" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم أربعة أهداف .

10. الكاميروني جوزيف جوناثان "مودرن فيوتشر" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" ووليد علي فرج وشكري نجيب وعمرو ناصر"فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم 4 أهداف.