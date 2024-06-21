الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترتيب هدافى دورى نايل قبل مباراتى الأهلى مع الداخلية والزمالك ضد فاركو

كريستوفاو مابولولو
كريستوفاو مابولولو

رغم توقفه عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة وقبل مباراتي اليوم المؤجلتين من الأسبوع الثاني عشر بين الأهلي والداخلية والزمالك وفاركو، ما زال حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة ينفرد بصدارة هدافي دوري نايل برصيد 12 هدفا يليه الأنجولي كريستوفاو مابولولو برصيد عشرة أهداف وتساوى ثلاثة لاعبين في المركز الثالث ولكل منهم تسعة أهداف، وهم حسام حسن مهاجم سموحة والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والتوجولي ياو أنور مهاجم البنك الأهلي.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباراتي اليوم

1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 12 هدفا .

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد عشرة أهداف .

3. حسام حسن مهاجم سموحة والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والتوجولي ياو أنور مهاجم البنك الأهلي ولكل منهم تسعة أهداف.

4. محمد سالم "المقاولون "ومصطفى زيكو "زد إف سي" والمغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا " ولكل منهم 8 أهداف.

5. أحمد سيد زيزو "الزمالك" وميدو جابر "المصري" والجزائري أحمد قندوسي والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم سبعة أهداف.

6. التونسي سيف الجزيري "الزمالك" وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي "بيراميدز" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري"وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وأحمد أمين قفة "إنبي" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" وعبدالرحمن البانوبي "زد إف سي" ولكل منهم ستة أهداف .

7. الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمود كهربا " الأهلي" وعبدالرحمن مجدي "الإسماعيلي" والتونسي معتز زدام ومحمد الشامي "المصري" وفادي فريد "سموحة" وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وشادي حسين " زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

8. المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي والفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور"الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعمر كمال عبدالواحد " مودرن فيوتشر والأهلي" ولكل منهم أربعة أهداف.

9. عمر الساعي "الإسماعيلي" ورمضان صبحي والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والجزائري غيلاس جناوي "المصري" والنيجيري جونيور أجايي "سموحة" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم أربعة أهداف .

10. الكاميروني جوزيف جوناثان "مودرن فيوتشر" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" ووليد علي فرج وشكري نجيب وعمرو ناصر"فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم 4 أهداف.

هدافو دوري نايل الأنجولي كريستوفاو مابولولو حسام أشرف حسام حسن الكونغولي فيستون ماييلي

مواد متعلقة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى استاد السلام

دورى نايل.. الزمالك فى مهمة صعبة أمام فاركو بسبب الغيابات والابتعاد عن المنافسة

بيراميدز يواصل انتصاراته بالفوز على بلدية المحلة فى دوري نايل

الأكثر قراءة

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

نكشف موقف الأهلى النهائى من عرض الوحدة السعودى لضم محمد الشناوى

"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ويُحدِث إصابات مؤكدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس