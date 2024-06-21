ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل بائع خردة في بولاق الدكرور، لرفض المتهم سداد مبلغ مالي مستحق عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور نتيجة تعرضه لاعتداء.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن المجني عليه بائع خردة، وأن بائعًا آخر وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وذكر أن القتيل رفض سداد مبلغ مستحق عليه، مما دفعه للاعتداء عليه حتى فارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.