فى عيد الأب 2024.. نصائح وإرشادات للآباء: كيف تكون أبًا صالحًا؟

يحتفل العالم في يوم 21 يونيو من كل عام باليوم العالمي للأب، بالنسبة للأطفال، فهو يوم لإظهار التقدير لآبائهم أما بالنسبة للبالغين، فهو يوم لإظهار حبهم وتقدير العمل الشاق الذي يقوم به الآباء والأزواج في حياتهم.

كيف تكون أبًا صالحًا؟

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي أفضل النصائح التي يمكن أن تساعد الآباء في التربية السليمة لأبنائهم حسب موقع parents الأمريكي.

اقضِي بعض الوقت مع طفلك

كيف قضاء الأب وقته يكشف هذا لطفله كم هو مهم بالنسبة له، يكبر الأطفال بسرعة وهناك الكثير من الطرق الممتعة لقضاء وقت عائلي معهم لبيان مدى حب الآباء لهم ولأن هذا يقوي الروابط بينهم.

الانضباط بالحب والنصح بالطرق الإيجابية

يحتاج جميع الأطفال إلى التوجيه الإيجابي والانضباط، ليس كعقاب، ولكن لوضع حدود معقولة، يجب على الآباء تذكير الأطفال بعواقب أفعالهم والاعتراف بشكل إيجابي بالسلوك المرغوب فيه وغير المرغوب فيه، فالآباء الذين يؤدبون بطريقة هادئة وعادلة يظهرون المحبة لأولادهم.

كن قدوة لطفلك

سواء أدركوا ذلك أم لا، فإن الآباء هم قدوة لأطفاله. الفتاة التي تقضي وقتًا مع أب محب، تكبر وهي تعلم أنها تستحق أن تعامل باحترام من قبل الأولاد وتتعلم ما الذي تبحث عنه في الشريك، يقوم الآباء بتعليم الأولاد والبنات ما هو مهم في الحياة من خلال إظهار الصدق والتواضع والمسئولية.

القيام بالمحادثات مع أطفالك

يجب على الآباء أن يبدأوا المحادثات مع أطفالهم حول المواضيع المهمة عندما يكونوا صغارًا جدًا، بحيث يكون التعامل مع المواضيع الصعبة أسهل مع تقدمهم في السن، خذ وقتًا للاستماع إلى أفكار طفلك ومشاكله.

كن معلمًا لطفلك

لكي تكون أبًا صالحًا، علم أطفالك الصواب والخطأ وشجعهم على بذل قصارى جهدهم، تأكد من أن أطفالك يتخذون خيارات جيدة، يستخدم الآباء المشاركون الأمثلة اليومية لمساعدة الأطفال في تعلم دروس الحياة الأساسية.

تناول الطعام معًا كعائلة

جزء مهم من الحياة الأسرية الصحية هو الترابط من خلال تناول الوجبات العائلية معا، إنه يمنح الأطفال الفرصة للتحدث عما يفعلونه ويريدون القيام به، إنه أيضًا وقت مناسب للآباء للاستماع والمشاركة فهو يوفر هيكلًا للعائلات لتكون معًا كل يوم.

اقرأ لطفلك

في عالم حديث يهيمن عليه التليفزيون والإنترنت، من المهم أن يبذل الآباء جهدًا للقراءة لأطفالهم من أجل تنمية عقولهم، ابدأ القراءة عندما يكونون صغارًا جدًا، وعندما يكبرون، شجعهم على القراءة بمفردهم، يعد غرس حب القراءة أحد أفضل الطرق لضمان حصول الأطفال على معرفة القراءة والكتابة مدى الحياة والنمو الشخصي والمهني.

احترم شريكتك أمام طفلك

الآباء الذين يحترمون بعضهم البعض ويظهرون الاحترام المتبادل لأطفالهم، يوفرون بيئة آمنة لهم عندما يرى الأطفال أن والديهم يحترمون بعضهم البعض، فمن المرجح أن يشعروا بأنهم مقبولون ومحترمون أيضًا في العلاقة بين الأب والطفل.

اطلب المشاركة مبكرًا

أظهر الاهتمام مبكرًا من خلال فهم دور الأب أثناء الحمل والمس طفلك الرضيع والعب معه واعمل على التحدث معه وقل له: "أريد أن أكون والدك. أنا مهتم بك ولدينا علاقة مهمة بالنسبة لي".