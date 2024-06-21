محافظ أسوان يعزي أسر المتوفين خلال موسم الحج

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واجب العزاء لأسر حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة الذين وافتهم المنية أثناء أدائهم لمناسك الحج هذا العام بالأراضى المقدسة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة حالات الوفيات

ومن ناحيته، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى جارى التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء بإشراف من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعة حالات الوفيات والمفقودين من الحجاج من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن عودة حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة ستكون من خلال رحلة طيران مباشرة من جدة لأسوان يوم 30 يونيو الجارى عليها 162 حاجا من حجاج الجمعيات، في حين سيصل باقى الحجاج من خلال رحلات طيران غير مباشرة عبر مطارات القاهرة وسوهاج والأقصر خلال الفترة القادمة.