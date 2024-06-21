الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لمربع سكنى بمنطقة الجلاء وسط غزة

شهداء فلسطنين - أرشيفية
شهداء فلسطنين - أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بارتقاء شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمنطقة الجلاء وسط مدينة غزة شمال القطاع.

منطقة الشابورة في محافظة رفح لا تزال تتعرض لقصف عنيف

وفي سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن منطقة الشابورة في محافظة رفح لا تزال تتعرض لقصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية، التي لم تتوقف عن استهداف المنطقة على المدار اليومين الماضيين والتي تكثفت خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال إشعال النيران في عدد من المنازل بتلك المنطقة وتدميرها بشكل واسع وممنهج.

الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في أحياء مدينة رفح وقصف المناطق الغربية


وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القذائف المدفعية تتساقط بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما تتولى الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في أحياء مدينة رفح قصف المناطق الغربية، وتحديدًا حي تل السلطان ومنطقة الحي السعودي في المنطقة الغربية، فيما تتولى الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق نيرانها وقذائفها باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح، مؤكدًا أن هذه المنطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين الذين يقيمون فيها الخيام.

القاهرة الإخبارية مربع سكني الجلاء شمال القطاع مدينة غزة

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