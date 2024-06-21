الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": قوة إسرائيلية خاصة تقتحم قلقيلية وتنسحب منها بعد اغتيال فلسطينيين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وتطلق النار على سيارة فلسطينية.

القوات الخاصة الإسرائيلية قامت بمحاصرة مبنى وسط قلقيلية والاحتلال يدفع بتعزيزات للمكان

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الخاصة الإسرائيلية، قامت بمحاصرة مبنى وسط قلقيلية والاحتلال يدفع بتعزيزات للمكان، موضحةً أن القوات الإسرائيلية الخاصة أطلقت النار على فلسطينيين اثنين وسط المدينة.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قوات الاحتلال تنسحب من مدينة قلقيلية وتحتجز جثماني شهيدين اغتالتهما وحدات خاصة إسرائيلية.

القاهرة الإخبارية قوات خاصة قلقيلية الضفة الغربية الاحتلال

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