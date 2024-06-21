تحرير 169 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تحرير مخالفات للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط169 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق الصادر عن مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

شملت المخالفات عدم إغلاق المحال في الوقت المحدد، واستمرار تشغيل الإنارة الداخلية والخارجية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وتم تحرير محاضر المخالفات، وعرضها على النيابة العامة.