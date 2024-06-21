الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يفوز على غانا ويتأهل لدور الـ8 بالبطولة الإفريقية بالمغرب

منتخب الطائرة الشاطئية
منتخب الطائرة الشاطئية

حقق المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة “2-0“ في الجولة الثانية من دور المجموعات، في البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري.

نتيجة المباراة

وقد جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- “21-9“، “21-4“.

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب المصري للسيدات المجموعة الرابعة بعد تحقيق الفوز في مباراتين، ليتأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق منتخب السيدات الفوز في المباراة الأولى على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة “2-0“ أيضًا.

 قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف عادل
يوسف ناصر

منتخب السيدات

دعاء الغباشي
مروة مجدي

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.

 مواجهات الفراعنة اليوم في بطولة إفريقيا للطائرة الشاطئية بالمغرب


يستكمل المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية، اليوم الجمعة منافساته في دور المجموعات من البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري.

ويلتقي منتخب مصر للرجال مع نظيره منتخب المغرب صاحب الأرض في منافسات الجولة الثانية.

كما يواجه منتخب مصر للرجال أيضًا نظيره منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب، والثامنة مساءً بتوقيت مصر، في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

بينما يخوض المنتخب المصري للسيدات الجولة الثانية مع نظيره منتخب غانا في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت المغرب والواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

منتخب الطائرة اتحاد الطائرة برئاسة ياسر قمر المهندس ياسر قمر عمرو مخلوف أمين صندوق رئيس اتحاد الطائرة

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