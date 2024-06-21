الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط "العبيط" وبحوزته 3100 قرص مخدر فى قنا

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط أكبر تاجر مخدرات وشريكه، وبحوزتهما كمية من الأقراص المُخدرة وكمية من الشابو المُخدر قبل ترويجها على عملائهما بمدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا، إخطارًا بالقبض على تجَّار مخدرات وشريكه وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والشابو المخدر.

وكشفت تحريات اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، عن قيام قوة أمنية من قسم المخدرات بالمديرية بالتنسيق مع مباحث قسم قنا بضبط المدعو "محمود.ا" وشهرته "العبيط"، من أكبر تجار الشابو والحبوب المخدرة والمطلوب في حكم غيابي بالسجن 6 سنوات، وبرفقته "يوسف.م.ب" - 25 سنة (عاطل)، ومقيم بقرية السمطا بدشنا.

وبتفتيشهما عُثِرَ بحوزتهما على 100 جرام شابو خام، و3100 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما بمدينة قنا، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

اللواء أحمد البديوي قنا الأقراص الشابو الشابو المخدر

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ6 ملايين جنيه

ضبط أقراص مخدرة بـ10 ملايين جنيه في المرج

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى استاد السلام

ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بـ6 ملايين جنيه

ضبط عاطل قبل ترويجه أقراصًا مخدرة فى الوراق

خلال 24 ساعة.. تحرير 1162 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

479 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

رفع 35 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

الأكثر قراءة

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

نكشف موقف الأهلى النهائى من عرض الوحدة السعودى لضم محمد الشناوى

"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ويُحدِث إصابات مؤكدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس