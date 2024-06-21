ضبط "العبيط" وبحوزته 3100 قرص مخدر فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط أكبر تاجر مخدرات وشريكه، وبحوزتهما كمية من الأقراص المُخدرة وكمية من الشابو المُخدر قبل ترويجها على عملائهما بمدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا، إخطارًا بالقبض على تجَّار مخدرات وشريكه وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والشابو المخدر.

وكشفت تحريات اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، عن قيام قوة أمنية من قسم المخدرات بالمديرية بالتنسيق مع مباحث قسم قنا بضبط المدعو "محمود.ا" وشهرته "العبيط"، من أكبر تجار الشابو والحبوب المخدرة والمطلوب في حكم غيابي بالسجن 6 سنوات، وبرفقته "يوسف.م.ب" - 25 سنة (عاطل)، ومقيم بقرية السمطا بدشنا.

وبتفتيشهما عُثِرَ بحوزتهما على 100 جرام شابو خام، و3100 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما بمدينة قنا، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.