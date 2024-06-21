الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكاديمى: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى مهم لتسويق الفرص الاستثمارية فى مصر

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مهم لتسويق الفرص الاستثمارية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر في الدولة المصرية، وحجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يزداد حتى وصل 32 مليار دولار سنويًا.

الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة

وأوضح "الشوادفي" أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة مع الدولة المصرية، وشريكًا استثماريًا أيضًا، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قائم أساسًا على القطاع الخاص، وبالتالي يجب الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "القطاع الخاص المصري لديه الرغبة والقدرة على بناء شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي، وبالتالي هناك صناعات كثيرة من الممكن أن تشهد تنمية خلال الفترة المقبلة".

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وتستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين.
وتخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

وسيحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية، وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

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