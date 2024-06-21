ضبط 37423 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

نتائج الحملات

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 37423 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1857 مخالفة السير بدون تراخيص 25 دراجة نارية مخالفة 19452 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و10 مخالفات موقف عشوائى و1571 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و5 مخالفات لشروط التراخي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.