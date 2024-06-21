الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

54 ألف طالب يستأنفون امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية غدًا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

استعدت محافظة الإسكندرية لاستئناف امتحانات الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تنطلق الامتحانات غدًا السبت في 140 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، قد أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، موجهًا جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب للطلاب.

وكلّف الشريف، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ويجري اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح غدًا السبت 22 يونيو الجاري، جولة مرورية بلجان الثانوية لتفقد سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

ووجَّه المحافظ، رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير تعليم الإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالب منهم 17455 طالبًا للشعبة الأدبية، و24280 طالبًا لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وأوضح أنه تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وأصدر أبو زيد، تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد أبو زيد، على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

محافظة الاسكندرية امتحانات الثانوية العامة 140لجنة مديرية التربية والتعليم سير الامتحانات

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