الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة السياحة: مراجعة شاملة لبرامج الحج السياحى وإلغاء ترخيص الشركات المخالفة

غرفة السياحة
غرفة السياحة

غرفة السياحة: لا علاقة للشركات بتأشيرات الزيارة.. وحذرنا من أداء حامليها للحج

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن شركات السياحة المُنظِمة لرحلات الحج لا علاقة لها بالمواطنين الذين سافروا لأداء الحج هذا العام من خلال تأشيرات الزيارة.

وأضافت الغرفة أنها تتابع الأخبار المتداولة عن تلك الأعداد التي سافرت للحج بتأشيرات الزيارة غير المسموح لها أساسًا بأداء الحج طبقًا للقوانين والضوابط السعودية، وتتابع كذلك سوء الفهم لدى البعض للربط بين هذه الحالات وشركات السياحة للإيحاء - دون علم أو من خلال معلومات مغلوطة - أن شركات السياحة هي المسئولة عن تلك الرحلات لتلك الأعداد، أو أن الشركات مسئولة عن سفرهم وأدائهم للحج، وهو ما يخالف الحقيقة تمامًا.

وأعربت الغرفة عن أسفها وحزنها العميق لحالات الوفاة بين الحجاج سواء النظاميين الرسميين أو غيرهم، وتقدمت الغرفة - نيابةً عن قطاع السياحة بأسره - بالعزاء إلى أسر الحجاج المتوفيين.

وجاء في بيان الغرفة: "حتى تتبيَّن كل الحقائق، فإن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تؤكد عدة حقائق منها أن شركات السياحة تنظم رحلات الحج طبقًا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار، وتمنع تلك الضوابط تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي فقط ويتعرض من يخالف تلك الضوابط لعقوبات مشددة".

كما أن غرفة عمليات الحج السياحي بالأراضي المقدسة لم تتلق أي شكاوى هذا الموسم من حجاج شركات السياحة، حيث ساعدت الضوابط الصارمة المنظمة للحج والاستعداد المبكر للموسم وعمليات الرقابة والمتابعة من قبل وزارة السياحة والآثار في مرور الموسم بسلام على حجاج شركات السياحة.

مراجعة شاملة لبرامج الحج السياحى 

وتابع البيان: "تُجرَى حاليًا عملية مراجعة شاملة لموسم الحج والبرامج المعتمدة التي نظمتها شركات السياحة، ومن يَثبُت تنظيمه برامج أخرى بخلاف تلك البرامج الرسمية المعتمدة من الوزارة، سوف يتعرض لعقوباتٍ مشددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركات المخالفة".

كما حذَّرت غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج السياحي في وقت مبكر جدًا هذا الموسم ومن خلال متابعتهما لكل المؤشرات وإعداد التأشيرات المختلفة، من خطورة استغلال البعض لتأشيرات الزيارة في أداء الحج ومزاحمة الحجاج النظاميين من جميع البعثات وليس الحج السياحي فقط.

وطالبت اللجنة الفنية وغرفة الشركات - وفي وقتٍ مبكر - بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات التي تحمي الموسم وتحفظ حقوق الحجاج النظاميين، وتحمي كذلك أرواح وحقوق جميع المواطنين، وليس حجاج الشركات فقط.

وأوضحت الغرفة أن شركات السياحة تعاني أشد المعاناة من السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية وكذلك الشركات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية التي تعمل بدون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وأكدت الغرفة أن تلك الكيانات والشركات غير الشرعية سبب رئيسي في جميع المخالفات التي تتم برحلات الحج والعمرة، وتعرض حياة المواطنين للخطر دون أن يكون هناك رادع يمنعهم من تلك الممارسات غير القانونية سنويًا.

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