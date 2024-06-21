الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القسم الثانى "ب".. المنيا يستغنى عن 4 لاعبين والبلاستيك يبدأ الإعداد أول يوليو

فريق البلاستيك
فريق البلاستيك

بدأت أندية دوري القسم الثاني "ب" مرحلة تقييم الأوضاع استعدادا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد 2024–2025.

في نادي المنيا استقر مجلس الإدارة بقيادة المحاسب عاطف عبد الجابر، على رحيل أربعة من لاعبي الفريق وهم عمرو الشناوي ومحمود السيد وإسلام عبدالراضي وأيمن ناصر والغيني سيلا بعد فسخ التعاقد معهم.

وعلي جانب آخر تسعى الإدارة لتجديد عقود الثلاثي بدوي عاشور قائد الفريق ومصطفي الشوبكشي لاعب الوسط وكريم حسن هداف الفريق خاصة في ظل تميزه خلال الموسمين المنقضيين كواحد من أبرز لاعبي الفريق.

وقد تشهد الفترة المقبلة رحيل عدد آخر من اللاعبين في حال دفع مبالغ مالية لإدارة النادي أو إحضار عروض للرحيل خاصة أن إدارة النادي لا تمانع رحيل بعض اللاعبين حال توافر استفادة مالية للنادي.

وفي نادي البلاستيك الصاعد للقسم الثاني "ب"، قرر أحمد عبد الغنى المدير الفني للفريق بدء فترة الإعداد للموسم الجديد أول يوليو المقبل.

وأكد عبد الغني أنه سيبدأ فترة الإعداد مبكرا لإتاحة أكبر فرصة أمامه لرؤية جميع اللاعبين الجدد وتحديد اختصاصاته بالشكل الأمثل حتى يستطيع بناء فريق قوى للبلاستيك مشيرا إلى أنه يسعى للتعاقد مع لاعبين من الدورى الممتاز أو دورى المحترفين حتى لو على سبيل الإعارة.

وأضاف أنه سيحتفظ بـ 10 لاعبين من قائمة الموسم الماضي، وسيستغني عن 20 لاعبا بسبب الأعمار السنية الكبيرة ومعرفته بصعوبة اللعب في القسم الثانى "ب" الذى يحتاج لاعبين على مستوى عال ويحتاج لبناء فريق قوى من أجل عدم الهبوط للقسم الثالث من جديد.

وأبرم مسئولو نادي العبور ثلاث صفقات من اللاعبين الأجانب لتدعيم صفوف الفريق وهم الغاني عثمان آدم مواليد 2006، مهاجم نادي دريمز والفلسطيني عبدالله أبوحسنين لاعب خدمات الشاطئ الفلسطيني والكونغولي مويس مانتويدي.

الغاني عثمان آدم بعد التوقيع للعبور
دوري القسم الثاني “ب “ البلاستيك العبور أحمد عبد الغنى المنيا

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