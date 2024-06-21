"القاهرة الإخبارية": التصعيد مستمر من جيش الاحتلال برفح الفلسطينية وكافة مناطق غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن منطقة الشابورة في محافظة رفح لا تزال تتعرض لقصف عنيف باتجاه هذه المنطقة من المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن استهداف المنطقة على المدار اليومين الماضيين والتي تكثفت خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال إشعال النيران في عدد من المنازل بتلك المنطقة وتدميرها بشكل واسع ومنهج.

الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في أحياء مدينة رفح بقصف المناطق الغربية

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القذائف المدفعية تتساقط بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما تتولى الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في أحياء مدينة رفح قصف المناطق الغربية، وتحديدًا حي تل السلطان ومنطقة الحي السعودي في المنطقة الغربية فيما تتولى الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق نيرانها وقذائفها باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح، مؤكدًا أن هذه المنطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين الذين يقيمون فيها الخيام.

وأوضح، أن الحال نفسه في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، حيث منطقة الفخاري التي تعرضت صبيحة هذا اليوم إلى قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية، حيث سقط على إثر هذا القصف ثلاثة فلسطينيين شهداء وأصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة.

المنطقة الوسطى ما زالت تتعرض لقصف عنيف

وأشار، إلى أن المنطقة الوسطى ما زالت تتعرض لقصف عنيف وخصوصًا الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى، إلى جانب هذا القصف تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياستها الممنهجة وهي تفخيخ وتفجير المنازل السكنية ومسح الخريطة الجغرافية لتلك المنطقة.

ولفت، إلى أن مدينة غزة والشمال ما زالت أيضًا تتعرض إلى قصف مدفعي في الأطراف الشرقية وخصوصًا حيي الشجاعية والزيتون، وفي الأطراف الغربية من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تقوم بقصف مخيم الشاطئ ومنطقة السودانية في الغرب من مدينة غزة والشمال.

وأكد، أن هذا العدوان الإسرائيلي هو عدوان موسع يطال كل أحياء قطاع غزة من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.