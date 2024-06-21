"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ويُحدِث إصابات مؤكدة

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عدة عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية بينها موقعا رويسة القرن والرمثا.

وقال حزب الله في بيانٍ له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا، شنَّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسربٍ من ‏المُسيَّرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكَدة ودمّرت جزءًا من الموقع". ‏

كما استهدفت عناصر "حزب الله" موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف "حزب الله" في بيانٍ آخر، أن عناصره استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب بغزة

وفي وقتٍ سابق من اليوم، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن رغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الإعلان عن انتهاء الحرب في قطاع غزة بعد عملية رفح.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه في الوقت الذي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعداد قواته لإنهاء القتال في غزة للتركيز على الحرب المتنامية في الشمال، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مُحاصر بالضغوط السياسية والشعبية التي تلقي اللوم عليه فيما آلت إليه الأوضاع داخل إسرائيل بسبب الحرب.

أضافت "هآرتس" أن جيش الاحتلال يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح، موضحة أن جيش الاحتلال يرغب أيضًا في التركيز على عمليات دهم في غزة وفتح المجال لصفقة تبادل.

وأشار التقرير نقلًا عن مصادر للصحيفة، إلى أن إسرائيل قد تطلب خفض القوات بمحوري فيلادلفيا وصلاح الدين، موضحة أن قيادات جيش الاحتلال سيطالبون بعقد اجتماع مع نتنياهو ليطلبوا مساعدتهم على تحقيق الوضوح الاستراتيجية.