الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تنظم مؤتمرًا صيفيًا لعائلاتها وشبيبتها في الغردقة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أقامت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، مؤتمرًا صيفيًا للعائلات والشبيبة المغتربة، تحت عنوان (هومي هون)، وبشعار ‮"، وَأَمَّا أَنَا وَبَيْتِي فَنَعْبُدُ ٱلرَّبَّ" (يَشُوع ‭24‬:‭15‬)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 61-12 حزيران (يونيو) 4202 م، في بيت راهبات قلب يسوع القبطيات الكاثوليكيات في مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر، وقد اشترك في المؤتمر جمع غفير من شعب الكنيسة.

 تفاصيل برنامج المؤتمر

تنوع برنامج المؤتمر بين فقرات روحية وأخرى ترفيهية، أهمها القداس الإلهي والمواضيع الروحية التي تركز على مفهوم الأسرة المسيحية، وما يواجهها من تحديات في مجتمع العصر الحالي، وعدد من الصلوات والزيارات لشواطئ المدينة، بالإضافة إلى الألعاب والسهرات وبعض الأعمال التطوعية.

وقد أعرب  الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عن سعادته الغامرة بهذا الحدث السنوي الذي يتكرر للمرة الثالثة على التوالي، وعبر عن ضرورة عيش الخبرة الرائعة التي يكتسبها المرء عند الابتعاد عن واقعه الصعب، والعيش ضمن جماعة تحبه وترعاه وتقدم له ما يحتاجه من شعور الأمن الأسري والاجتماعي؛ كما صرح بالشكر لكل من تعب لإنجاح هذا المؤتمر من مجلس الكنيسة والخدام من أسرتي المريمات للسيدات ومار اغناطيوس للشبيبة.

 

وتحتفل  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد 23 يونيو 2024، بعيد العنصرة، الذي يسبق صوم الرسل الذي يحل في 24 يونيو 2024.

عيد حلول الروح القدس وأحد الأعياد السيدية الكبرى

وعيد العنصرة وفقًا للأنبا بنيامين مطران المنوفية، هو عيد حلول الروح القدس، عيد الصعود وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى، وكان يرمز لعيد حلول الروح القدس، وكان يرمز له عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، وأيضًا اليوبيل، عيد الخمسين.

ووفقًا لسفر أعمال الرسل "ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأت كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته".

الكنيسة السريانية الكنيسة السريانية الارثوذكسية السريانية الأرثوذكسية للعائلات والشبيبة المغتربة مدينة الغردقة فيليبس عيسى

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