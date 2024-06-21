الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترتيب مجموعات يورو 2024 قبل انطلاق الجولة الثالثة

يورو 2024
يورو 2024

يرغب كثير من المتابعين في معرفة ترتيب مجموعات يورو 2024، بعد اقتراب ذلك الدور الأول من الوصول لخط النهاية في البطولة التي تُقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

انطلاق الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024

وتضم البطولة 24 منتخبًا، وقاربت الجولة الثانية على الانتهاء، على أن تنطلق الجولة الثالثة يوم الأحد، ومن ثم تبدأ الأدوار الإقصائية للمسابقة التي تشهد مشاركة أقوى المنتخبات الأوروبية.

حتى الآن ضمن منتخبان فقط التأهل إلى دور الـ16 للبطولة، وهما منتخب ألمانيا ومنتخب إسبانيا، بعد جمعهما 6 نقاط في المجموعتين الأولى والثانية، فيما فرط منتخب إنجلترا في فرصة حسم التأهل مبكرًا بسقوطه في فخ التعادل أمام الدنمارك، أمس الخميس.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، إضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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ترتيب مجموعات يورو 2024

ونستعرض تباعًا ترتيب مجموعات يورو 2024، حيث ما زال التنافس على أشده بين المنتخبات المشاركة.

المجموعة الأولى

المركزالمنتخبعدد النقاط
1ألمانيا6
2سويسرا4
3اسكتلندا1
4المجر0

المجموعة الثانية

المركزالمنتخبعدد النقاط
1إسبانيا6
2إيطاليا3
3ألبانيا1
4كرواتيا1

المجموعة الثالثة

المركزالمنتخبعدد النقاط
1إنجلترا4
2سلوفينيا2
3الدنمارك2
4صربيا1

المجموعة الرابعة

المركزالمنتخبعدد النقاط
1هولندا3
2فرنسا3
3بولندا0
4النمسا0

المجموعة الخامسة

المركزالمنتخبعدد النقاط
1رومانيا3
2سلوفاكيا3
3بلجيكا0
4أوكرانيا0

المجموعة السادسة

المركزالمنتخبعدد النقاط
1تركيا3
2البرتغال3
3جمهورية التشيك0
4جورجيا0
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