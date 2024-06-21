ترتيب مجموعات يورو 2024 قبل انطلاق الجولة الثالثة

يرغب كثير من المتابعين في معرفة ترتيب مجموعات يورو 2024، بعد اقتراب ذلك الدور الأول من الوصول لخط النهاية في البطولة التي تُقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

انطلاق الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024

وتضم البطولة 24 منتخبًا، وقاربت الجولة الثانية على الانتهاء، على أن تنطلق الجولة الثالثة يوم الأحد، ومن ثم تبدأ الأدوار الإقصائية للمسابقة التي تشهد مشاركة أقوى المنتخبات الأوروبية.

حتى الآن ضمن منتخبان فقط التأهل إلى دور الـ16 للبطولة، وهما منتخب ألمانيا ومنتخب إسبانيا، بعد جمعهما 6 نقاط في المجموعتين الأولى والثانية، فيما فرط منتخب إنجلترا في فرصة حسم التأهل مبكرًا بسقوطه في فخ التعادل أمام الدنمارك، أمس الخميس.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، إضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ترتيب مجموعات يورو 2024

ونستعرض تباعًا ترتيب مجموعات يورو 2024، حيث ما زال التنافس على أشده بين المنتخبات المشاركة.

المجموعة الأولى

المركز المنتخب عدد النقاط 1 ألمانيا 6 2 سويسرا 4 3 اسكتلندا 1 4 المجر 0

المجموعة الثانية

المركز المنتخب عدد النقاط 1 إسبانيا 6 2 إيطاليا 3 3 ألبانيا 1 4 كرواتيا 1

المجموعة الثالثة

المركز المنتخب عدد النقاط 1 إنجلترا 4 2 سلوفينيا 2 3 الدنمارك 2 4 صربيا 1

المجموعة الرابعة

المركز المنتخب عدد النقاط 1 هولندا 3 2 فرنسا 3 3 بولندا 0 4 النمسا 0

المجموعة الخامسة

المركز المنتخب عدد النقاط 1 رومانيا 3 2 سلوفاكيا 3 3 بلجيكا 0 4 أوكرانيا 0

المجموعة السادسة