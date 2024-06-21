وفاة شاب فى حادث تصادم قبل يوم من حفل زفافه بأسوان

توفي شاب بعد تعرضه لحادث على الطريق الزراعي في إحدى قرى مركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وذلك قبل يوم واحد من موعد زفافه المحدد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل حول الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وقع حادث اصطدام دراجة نارية بعامود إنارة على طريق قرية الدكة في نصر النوبة شمال أسوان، كان الشاب عزو زاكي صيام متوجها لشراء مستلزمات خاصة بزفافه.

وتم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة متأثرا بإصابته.