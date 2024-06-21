الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة شاب فى حادث تصادم قبل يوم من حفل زفافه بأسوان

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

توفي شاب بعد تعرضه لحادث على الطريق الزراعي في إحدى قرى مركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وذلك قبل يوم واحد من موعد زفافه المحدد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل حول الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وقع حادث اصطدام دراجة نارية بعامود إنارة على طريق قرية الدكة في نصر النوبة شمال أسوان، كان الشاب عزو زاكي صيام متوجها لشراء مستلزمات خاصة بزفافه.

وتم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

دعوة حفل زفاف الشاب المتوفي
دعوة حفل زفاف الشاب المتوفي
حادث عريس الجنة مصرع شاب حفل زفاف أسوان

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