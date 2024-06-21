عقوبات متوقعة بعد الهتافات العنصرية فى مباراتى كرواتيا وألبانيا ضد صربيا ومقدونيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فتح تحقيق في الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعو كرواتيا وألبانيا ضد صربيا ومقدونيا خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

جاء ذلك بعد تهديد الاتحاد الصربي لكرة القدم بالانسحاب من البطولة بسبب الهتافات العدائية التي تضمنت عبارات "اقتلوا الصرب" أثناء المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في البطولة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد أعلن "يويفا" وفقًا للمادة 31.4 من لوائحه التأديبية، تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط للتحقيق في السلوك العنصري أو التمييزي المحتمل من قبل الجماهير خلال المباراة التي أقيمت في هامبورج الألمانية يوم الأربعاء الماضي.

كما سيتناول التحقيق الهتافات المعادية لصربيا ومقدونيا من قبل المشجعين الكرواتيين والألبان، بالإضافة إلى السلوك غير اللائق الذي أبداه اللاعب الألباني ميرليند داكو، الذي استخدم مكبر الصوت لشتم مقدونيا بعد المباراة.

وأشار "يويفا" إلى أن القرار النهائي بخصوص هذه القضية سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع فرض عقوبات مالية كبيرة على اتحادي كرواتيا وألبانيا، مع إيقاف داكو عن بعض المباريات، مما يعني غيابه المؤكد عن مباراة ألبانيا المقبلة ضد إسبانيا، والتي تحتاج ألبانيا للفوز بها للتأهل إلى المرحلة التالية.

وفي هذا السياق، قدم داكو اعتذاره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي عما صدر منه بعد المباراة.