"تعليم الشرقية" تنهى استعداداتها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة غدًا

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من استعداداتها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024، والمقرر انطلاقه غدًا السبت، في مادة اللغة العربية وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، حيث يؤدي الامتحان 52130 طالبًا وطالبة موزعين على 149 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

ووجَّه محافظ الشرقية، وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس علي عبدالرءوف، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية؛ لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المرافق بجميع اللجان الامتحانية وتزويدها بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو مع التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية ولتوفير بيئة مناسبه للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

استعدادات الثانوية العامة بالشرقية

من جهته، أوضح وكيل التعليم بالشرقية، أن جميع لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على المشاركين في العملية الامتحانية بضرورة الالتزام بكل القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو 2023.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية جاهزة لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وسيتم التواصل للدائم مع المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورًا لتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الامتحانية وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات إسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة، وكذلك توفير غرفة التأمين الصحي تضم الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبه العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.