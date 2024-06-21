الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال أغلق معبر كرم أبوسالم

كريم رجب
كريم رجب

كشف كريم رجب مراسل "إكسترا نيوز"، تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية من أمام معبر رفح، مؤكدًا أن قوات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبوسالم اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر ؛إكسترا نيوز" إنه لا توجد شاحنة مساعدات واحدة دخلت الأراضي الفلسطينية، من خلال معبر رفح، عبر منفذ كرم أبوسالم.

وأضاف أنه خلال الأسبوع منذ يوم السبت الماضي دخلت الأراضي الفلسطينية ٩٦ شاحنة مساعدات فقط، و١٠ شاحنات غاز وكان أغلبها شاحنات غاز طبيعي.

وتابع: "هناك تقارير أفادت بها منظمات إنسانية بأن هناك عائلات فلسطينية لم تتناول سوى وجبة واحدة خلال يومين ماضيين".

رفح معبر رفح فلسطين معبر كرم أبو سالم رفح الفلسطينية

مواد متعلقة

باحث: المرحلة الحالية من الحرب على غزة الآن تشهد ضغوطًا داخلية على نتنياهو

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

وفاة و8 إصابات فى انقلاب ميكروباص ببولاق الدكرور بالقاهرة

"ولاد رزق" يقترب من 20 مليون فى ليلة واحدة

رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

بعد أزمة القس دوماديوس حبيب.. شروط الترشح للكهنوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس