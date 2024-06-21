مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال أغلق معبر كرم أبوسالم

كشف كريم رجب مراسل "إكسترا نيوز"، تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية من أمام معبر رفح، مؤكدًا أن قوات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبوسالم اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر ؛إكسترا نيوز" إنه لا توجد شاحنة مساعدات واحدة دخلت الأراضي الفلسطينية، من خلال معبر رفح، عبر منفذ كرم أبوسالم.

وأضاف أنه خلال الأسبوع منذ يوم السبت الماضي دخلت الأراضي الفلسطينية ٩٦ شاحنة مساعدات فقط، و١٠ شاحنات غاز وكان أغلبها شاحنات غاز طبيعي.

وتابع: "هناك تقارير أفادت بها منظمات إنسانية بأن هناك عائلات فلسطينية لم تتناول سوى وجبة واحدة خلال يومين ماضيين".