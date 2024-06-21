الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات وندوات قراءة "سورة الكهف" من مسجد النصر بالعريش

جانب الندوة
جانب الندوة

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الدور التثقيفي، انعقدت فعاليات قراءة "سورة الكهف" من مسجد النصر بالعريش.

وانطلقت مجموعة من الفعاليات والندوات التي نظمتها مديرية الأوقاف، حيث تضمنت هذه الفعاليات قراءة "سورة الكهف" من مسجد النصر بالعريش، وندوة كبرى بمسجد أم القرى حول العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب سلسلة من الندوات في المساجد الكبرى للإدارات الفرعية.

كما عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء، ندوة كبرى بمسجد أم القرى بالعريش تحت عنوان "العلوم والتكنولوجيا حاضرنا ومستقبلنا". تأتي هذه الندوة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ 16 ندوة على مستوى المديريات.

وكانت قد، أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء تنفيذها قافلة دعوية إلى مساجد منطقة وسط سيناء بنطاق مركز الحسنة في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة،  تحت عنوان "دين الإنسانية في أسمى معانيها.. حرمة الدماء والأموال والأعراض".

جانب الندوة
جانب الندوة
جانب الندوة
جانب الندوة
جانب الندوة
جانب الندوة
جانب الندوة
جانب الندوة
أوقاف شمال سيناء الفكر الوسطي المستنير سورة الكهف مسجد النصر بالعريش مسجد أم القرى العلوم والتكنولوجيا

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